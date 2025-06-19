На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Греф допустил значительное снижение ключевой ставки

Греф: Центробанк может значительно снизить ключевую ставку до конца года
close
Сбер

Центробанк России может значительно снизить ключевую ставку до конца текущего года, чего ожидает Сбер. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава банка Герман Греф.

«Мы ожидаем дальнейших шагов. ... По нашим оценкам, все факторы складываются так, что до конца года Центральный банк сможет снизить ставку значительно больше», — сказал Греф в интервью в рамках ПМЭФ.

По его словам, инфляция в РФ уже находится на достаточно низком уровне. При этом реальная ставка, то есть ставка ЦБ минус инфляция, составляет свыше 10%, что «очень много», отметил глава Сбера.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал, что Центробанк снизит ключевую ставку с 20% до 16–17% к концу 2025 года. По его мнению, если ЦБ не снизит ключевую ставку на каком-либо из следующих заседаний второго полугодия 2025 года, это автоматически повысит вероятность уменьшения ставки более чем на 1 п.п. на последующих за ним заседаниях.

До конца 2025 года осталось четыре плановых заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке — 25 июля, 12 сентября, 24 октября и 19 декабря.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20%.

Ранее россияне рассказали, чего ждут от снижения ключевой ставки.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами