Греф допустил значительное снижение ключевой ставки

Центробанк России может значительно снизить ключевую ставку до конца текущего года, чего ожидает Сбер. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава банка Герман Греф.

«Мы ожидаем дальнейших шагов. ... По нашим оценкам, все факторы складываются так, что до конца года Центральный банк сможет снизить ставку значительно больше», — сказал Греф в интервью в рамках ПМЭФ.

По его словам, инфляция в РФ уже находится на достаточно низком уровне. При этом реальная ставка, то есть ставка ЦБ минус инфляция, составляет свыше 10%, что «очень много», отметил глава Сбера.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал, что Центробанк снизит ключевую ставку с 20% до 16–17% к концу 2025 года. По его мнению, если ЦБ не снизит ключевую ставку на каком-либо из следующих заседаний второго полугодия 2025 года, это автоматически повысит вероятность уменьшения ставки более чем на 1 п.п. на последующих за ним заседаниях.

До конца 2025 года осталось четыре плановых заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке — 25 июля, 12 сентября, 24 октября и 19 декабря.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20%.

Ранее россияне рассказали, чего ждут от снижения ключевой ставки.