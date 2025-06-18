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Спрогнозирован уровень ключевой ставки к концу 2025 года

Экономист Балынин: ключевая ставка к концу 2025 года составит 16-17%
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ снизит ключевую ставку с 20% до 16-17% к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«ЦБ начал переход к смягчению денежно-кредитной политики. Этот факт считаю важным фундаментом построения прогноза на второе полугодие. Я уверен в двух моментах: исключаю возможность повышения ключевой ставки, и мы точно увидим новые снижения ключевой ставки. Они будут проходить постепенно с наиболее вероятным шагом в 1 процентный пункт (в отдельных исключительных случаях возможны снижения на 1,5–2 п.п.). В целом Банк России будет проявлять высокий уровень осторожности», — отметил Балынин.

Он добавил, что если ЦБ не снизит ключевую ставку на каком-либо из следующих заседаний второго полугодия 2025 года, это автоматически повысит вероятность уменьшения ставки более чем на 1 п.п. на последующих за ним заседаниях.

До конца 2025 года осталось четыре плановых заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке — 25 июля, 12 сентября, 24 октября и 19 декабря.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет после снижения ключевой ставки до 20%.

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