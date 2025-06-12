Россияне рассказали, чего ждут от снижения ключевой ставки

Четверть (24,72%) оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку положительно, полагая, что это оживит экономику. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Более половины (53,75%) опрошенных россиян заявили, что «пока рано делать выводы» на вопрос, к чему приведет снижение ключевой ставки. Отрицательно высказались 17% — по их мнению, смягчение денежно-кредитной политики может ускорить инфляцию. Часть респондентов предложили свои трактовки: «буду вкладывать в доллары», «потрачу сбережения» или отметили отсутствие свободных средств.

51,64% уверены, что снижение ключевой ставки никак не повлияет на стоимость товаров. Однако 24,98% опрошенных считают, что снижение ставки приведет к росту цен из-за увеличения спроса. Лишь 5,82% ожидают стабилизации или даже снижения цен. 14,45% подчеркнули, что все будет зависеть не столько от ставки, сколько от курса рубля.

Наиболее популярный ответ о влиянии решения ЦБ на сбережения — «не вижу особой разницы» (37,4%). Однако 33,95% опасаются, что инфляция «съест» их накопления, а 17,56% намерены искать альтернативу банковским вкладам. Ожидания по поводу удешевления кредитов разделяют лишь 6,99%.

70,23% не планируют менять свою финансовую стратегию. Только 5,35% респондентов готовы активно инвестировать, а 2,07% — взять ипотеку или кредит.

Оценки политики ЦБ РФ также разделились. 33,39% считают, что регулятор действует слишком осторожно и должен быть решительнее. 16,31% заявили, что ЦБ действует профессионально, адаптируясь к ситуации. Однако более 30% либо не следят за действиями ЦБ, либо признались, что не разбираются в монетарной политике.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

6 июня ЦБ впервые с 2022 года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ждать после снижения ключевой ставки.