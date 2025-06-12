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СМИ: ЕС предложил ввести санкции против двух китайских банков

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 2 банков КНР за помощь России
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Virginia Mayo/AP

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе санкций союза. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в рамках рестрикций будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными кредитными организациями, расположенными возле границы КНР с Россией.

Подчеркивается, что два китайских банка подозреваются в помощи российской стороне обходить действующие торговые ограничения Евросоюза.

Агентство не уточняет, какие именно китайские кредитные организации попадут под санкции.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас уточнила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Она заявила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть.

Ранее премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС.

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