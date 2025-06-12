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В МИД России заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС

Замглавы МИД Грушко: Россия примет ответные меры на 18-й пакет санкций ЕС
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что нужно будет посмотреть, какие рестрикции будут применены в 18-м пакете санкций ЕС.

По его словам, европейские государства своими действиями «они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше».

Грушко добавил, что российская сторона примет защитные ответные меры, а также контрмеры.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принятие 18-го пакета антироссийских санкций ожидается «не позднее следующей недели».

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас уточнила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Она заявила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть.

Ранее премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС.

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