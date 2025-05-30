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Бизнес
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Импорт товаров в США снизился из-за пошлин Трампа

Импорт товаров в США в апреле упал почти на 20% из-за пошлин Трампа
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The White House via Twitter/Reuters

Импорт товаров в США в апреле сократился на 19,8% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи населения, выполняющего функцию статистического бюро, передает РИА Новости.

«Импорт товаров в апреле составил $276,1 миллиарда, что на $68,4 миллиарда меньше по сравнению с мартом», — сообщает ведомство.

До этого западные экономические издания отмечали, что после введения пошлин на импортные товары американским президентом Дональдом Трампом часть компаний из США увеличили свои закупки в марте для того, чтобы не делать это в апреле и не платить пошлины.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Однако 28 мая американский Суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом пошлины. Однако апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о введении тарифов.

Ранее сообщалось, что Белый дом нашел способ сохранить пошлины Трампа.

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