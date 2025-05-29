Суд в США заблокировал введенные Трампом пошлины

Американский суд по международной торговле заблокировал введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия. Об этом пишет РИА Новости.

«Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA (законом «О международных чрезвычайных экономических полномочиях)», — говорится в судебном вердикте.

Как утверждается, указы американского президента о пошлинах будут упразднены.

8 мая Трамп анонсировал подписание всеобъемлющего торгового пакта с Британией и заявил, что затем будут подписаны подобные пакты с другими странами.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин в отношении свыше 75 стран на 90 дней.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении отношения Трампа к Великобритании.