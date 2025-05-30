СМИ утверждают, что администрация Трампа планирует сохранить пошлины

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом Б, который позволит Вашингтону сохранить тарифы на требуемом ему уровне независимо от судебного решения по вопросу блокировки таможенных пошлин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Белом доме планируют обратиться к определенным положениям Закона США о торговле от 1974 года. Трамп может на 150 дней ввести пошлины размером до 15% под предлогом борьбы с дисбалансом в отношениях с другими государствами. За это время президент США попытаются согласовать индивидуальные тарифы для всех крупных торговых партнеров Вашингтона, а также ввести их, утверждают источники.

Издание подчеркивает, что это позволит избежать перерывов в действии пошлин, но может быть воспринято судом как признание президентом США поражения по делу о введении тарифов.

Накануне сообщалось, что американский суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия.

Ранее Карл III выступил с критикой Трампа в первой за 50 лет тронной речи британского монарха.