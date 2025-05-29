Суд разблокировал торговые пошлины Трампа

В США апелляционный суд восстановил действие указов главы Белого дома Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Об этом пишет РИА Новости.

«Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства», — отмечается в решении суда.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

Телеканал CNN сообщил, что данное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, алюминия и стали.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.