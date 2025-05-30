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Бизнес
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Минфин и Минэнерго РФ утвердят критерии поддержки угольных компаний

Премьер-министр РФ Мишустин утвердил новые меры поддержки угольной отрасли
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Минэнерго и Минфин России до 5 июня разработают и утвердят критерии предоставления государственной поддержки угольным компаниям. Решение принято по итогам совещания под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, о чем сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

В правительстве подчеркивают, что помощь будет оказываться адресно. Для этого в рамках правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики создается специализированная подкомиссия по финансовой поддержке отраслевых предприятий. Ее возглавит министр финансов Антон Силуанов. В состав подкомиссии войдут представители Минэкономразвития, Банка России, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и других ведомств.

«При предоставлении мер поддержки будет применяться индивидуальный подход к организациям угольной отрасли», — указано в сообщении правительства.

Подкомиссия будет работать на площадке Минфина, координируя антисанкционные меры для стратегических отраслей.

Мишустин анонсировал сегодняшнее совещание по угольной промышленности 23 мая.

21 мая заместитель главы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов сообщил, что по итогам первого квартала текущего года суммарный убыток угольной отрасли России превысил отметку в 70 млрд рублей.

Ранее российские компании начали отказываться от экспорта угля на восток.

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