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Российские компании начали отказываться от экспорта угля на восток

«Ъ»: угольные компании РФ стали отказываться от экспорта на восток из-за убытков
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Угольные компании главного угледобывающего региона России — Кемеровской области — стали отказываться от экспорта угля на восток. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные железнодорожников.

«Угольные компании отказываются от отгрузок по наиболее востребованному направлению — на экспорт на восток по соглашениям о гарантированном вывозе угля, который едет в приоритетном порядке относительно большинства прочих грузов», — говорится в материале.

Источник издания в отрасли заявил, что экспорт энергетического угля из Кемеровской области стал приносить убыток во всех направлениях. Причинами он назвал падение мировых цен на топливо, рост стоимости логистики и укрепление рубля. Слабую положительную доходность сохраняет только металлургический уголь.

Поставки обычного угля на Дальний Восток потеряли всякий смысл, поэтому компании продают только небольшие партии сотовых углей, отметил независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Он считает, что угольные компании не отказываются от заявок в надежде, что ситуация на мировых рынках изменится к лучшему.

В апреле замглавы РЖД Михаил Глазков рассказал, что до 30% угольной продукции, которая была заявлена в западном направлении — это порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, Балтийское, Баренцево и Белое моря, не были предъявлены к перевозке.

Только в западном направлении перевозчик потерял в марте погрузки более 150 тыс. тонн ежесуточно.

Ранее Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли.

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