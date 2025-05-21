Одна из ключевых отраслей экономики России потерпела крупный убыток

По итогам первого квартала текущего года суммарный убыток угольной отрасли России превысил отметку в 70 млрд рублей. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, передает ТАСС.

Как сообщал вице-премьер России Александр Новак, за весь 2024 год совокупный убыток угольной отрасли составил 112,6 млрд рублей.

По словам Исламова, в настоящее время почти каждая компания, задействованная в этой отрасли, разрабатывает собственный план по борьбе с кризисной ситуацией за счет увеличения эффективности. Ряд предприятий напрямую обращаются в ведомство за помощью, но этого недостаточно, чтобы исправить общее отрицательное положение дел в отрасли, резюмировал чиновник.

Угольная отрасль России терпит убытки не первый год. После фактической потери главного для себя рынка сбыта (европейского) на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине представители отрасли стали активно обращаться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако страны региона пока не могут компенсировать почти полную потерю европейских покупателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли.