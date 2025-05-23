Мишустин анонсировал совещание по угольной промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по вопросам работы угольной промышленности. Об этом пишет ТАСС.

Как сказал председатель российского правительства, заседание состоится по поручению президента Владимира Путина. На этом фоне он обратился к главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой подготовить доклад по теме.

«Я собираюсь проводить совещание <...>, связанное <...> с вопросом по ситуации в Кемерове и угольной отрасли. У меня просьба подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что еще РЖД может сделать», — отметил Мишустин.

Он добавил, что в настоящее время властям крайне важно обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий на Восточном полигоне РЖД.

«Вопрос очень важный, поскольку, скажем так, конъюнктура на сегодня непростая и логистика, вывоз [продукции] за приемлемые цены — это то, что будет так или иначе определять возможности многих компаний», — подчеркнул премьер-министр.

Также глава правительства обратил внимание на необходимость повышать эффективность транспортной системы и заявил, что РЖД играет в этом процессе особую роль. Главным образом из-за того, что обеспечивает перевозки граждан и различных грузов.

Ранее Путин согласовал меры поддержки угольной отрасли.