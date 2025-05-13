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Путин порекомендовал мешающим России странам «не рыть другому яму»

Путин о мешающих России странах: не рой другому яму, сам в нее попадешь
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин привел пословицу, комментируя действия стран, которые пытаются помешать РФ в ущерб самим себе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — сказал глава государства во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

На этой же встрече президент заявил, что западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих рынках, так как у них есть скрытые субсидии и огромные преференции. Также он назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции.

18 марта Путин заявил, что западные государства не собираются стесняться и открыто угрожают РФ новыми пакетами санкций, штампуя их один за другим.

Российский лидер также подчеркнул, что санкции против нашего государства — это не временные меры, а механизм системного стратегического давления. По его словам, как бы не складывалась международная обстановка, у конкурентов России всегда будет стремление сдержать нашу страну и ослабить ее экономические и технологические возможности.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.

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