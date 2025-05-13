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Путин обвинил в жульничестве западных сельхозпроизводителей

Путин: западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих рынках
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Михаил Метцель/РИА Новости

Западные сельхозпроизводители жульничают при работе на чужих рынках, так как у них есть скрытые субсидии и огромные преференции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщает ТАСС.

«Они же все жульничают на самом деле (западные сельхозпроизводители. — «Газета.Ru»). Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это. А скрытые субсидии в огромных количествах идут. И создают (для западных компаний. — «Газета.Ru») огромные преференции, в том числе и на нашем рынке», — сказал российский лидер.

6 мая Путин на рабочей встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком пообещал защитить национальных производителей при возвращении иностранных компаний и обеспечить баланс.

Он также подчеркнул, что все более актуальным становится анализ возможных форматов возвращения ушедших с рынка РФ компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов.

Ранее Путин оценил ситуацию с обеспечением внутреннего рынка продовольствия.

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