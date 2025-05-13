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Путин рассказал, что будет с компаниями, которые финансово поддерживали ВСУ

Путин: извинений от финансово поддерживавших ВСУ компаний не хватит
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что простых извинений от тех компаний, которые финансово поддерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ), для возврата на российский рынок не хватит. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Путин подчеркнул, что если возвращение на российский рынок той или иной компании будет невыгодно Москве, то найдется достаточно причины, чтобы ее не пустить в страну.

Президент РФ отметил, что «на него выходят» представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в РФ. По его словам, нужно по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок.

Кроме того, Путин, выступая по видеосвязи на XX съезде «Деловой России», заявил, что благодаря усилиям бизнеса экономика Российской Федерации демонстрирует устойчивость и развивается.

Ранее Путин поддержал перенос предприятий и заводов из Китая в РФ и создание китайских предприятий в России.

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