Путин рассказал об устойчивости российской экономики

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи в XX съезде «Деловой России», заявил, что благодаря усилиям бизнеса экономика Российской Федерации демонстрирует устойчивость и развивается. Его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», — заявил он.

По его словам, это в «огромной степени» заслуга бизнеса.

8 мая Путин поддержал перенос предприятий и заводов из Китая в РФ и создание китайских предприятий в России. Также российский лидер заявил, что Москва намерена создавать комфортные условия для деятельности китайского бизнеса в стране. Путин выразил убежденность в том, что новые соглашения окажут положительное влияние на формирование благоприятной деловой среды и придадут мощный импульс развитию хозяйственной кооперации двух стран.

Ранее губернатор Ивановской области попросил о помощи в развитии малых городов.