Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об устойчивости российской экономики

Путин: благодаря усилиям бизнеса российская экономика развивается
close
Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи в XX съезде «Деловой России», заявил, что благодаря усилиям бизнеса экономика Российской Федерации демонстрирует устойчивость и развивается. Его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», — заявил он.

По его словам, это в «огромной степени» заслуга бизнеса.

8 мая Путин поддержал перенос предприятий и заводов из Китая в РФ и создание китайских предприятий в России. Также российский лидер заявил, что Москва намерена создавать комфортные условия для деятельности китайского бизнеса в стране. Путин выразил убежденность в том, что новые соглашения окажут положительное влияние на формирование благоприятной деловой среды и придадут мощный импульс развитию хозяйственной кооперации двух стран.

Ранее губернатор Ивановской области попросил о помощи в развитии малых городов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами