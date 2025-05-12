В Совфеде скептически отнеслись к заявлениям Зеленского о поездке в Стамбул

Заявление Владимира Зеленского о поездке в Стамбул и готовности встретиться там с президентом России Владимиром Путиным является комедиантством. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — заявил Косачев.

Он привел в пример то, как тщательно и сложно прорабатывается встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — при этом стороны не торопятся с этим процессом. Косачев пояснил, что стороны понимают: непроработанная встреча может быть хуже, чем отсутствие встречи.

По мнению сенатора, Зеленский своими заявлениями пытается «перевести стрелки», обвинить Россию в том, что она якобы не стремится к мирному урегулированию. Также Косачев считает, что Зеленскому стоит опасаться личной встречи с Владимиром Путиным.

Также зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли полетит лично на встречу с Владимиром Зеленским.

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