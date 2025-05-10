Названа важная тема переговоров Путина с зарубежными лидерами

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире «России 24» рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Египта, Бразилии, Монголии и стран Евросоюза на этот раз были посвящены «в большей степени» атомной тематике.

На параде Победы, который прошел на Красной площади Москвы 9 мая, были лидеры 27 стран: Абхазии; Армении; Белоруссии; Буркина-Фасо; Республики Сербской; Бразилии; Вьетнама; Венесуэлы; Гвинеи-Бисау; Египта; Зимбабве; Казахстана; КНР; Киргизии; Конго; Кубы; Монголии; Мьянмы; Палестины; Сербии; Словакии; Таджикистана; Туркмении; Узбекистана; Экваториальной Гвинеи; Эфиопии; Южной Осетии. Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР были представлены делегатами высокого ранга. Об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приехал из-за «внутренней повестки» своей республики.

На следующий день после праздничных мероприятий Путин встретился с генсеком Компартии Вьетнама То Ламом, а также коллегами из Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами.