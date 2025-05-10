Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа важная тема переговоров Путина с зарубежными лидерами

Переговоры России с Египтом, Бразилией, Монголией и ЕС включали атомную тематику
close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире «России 24» рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Египта, Бразилии, Монголии и стран Евросоюза на этот раз были посвящены «в большей степени» атомной тематике.

На параде Победы, который прошел на Красной площади Москвы 9 мая, были лидеры 27 стран: Абхазии; Армении; Белоруссии; Буркина-Фасо; Республики Сербской; Бразилии; Вьетнама; Венесуэлы; Гвинеи-Бисау; Египта; Зимбабве; Казахстана; КНР; Киргизии; Конго; Кубы; Монголии; Мьянмы; Палестины; Сербии; Словакии; Таджикистана; Туркмении; Узбекистана; Экваториальной Гвинеи; Эфиопии; Южной Осетии. Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР были представлены делегатами высокого ранга. Об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приехал из-за «внутренней повестки» своей республики.

На следующий день после праздничных мероприятий Путин встретился с генсеком Компартии Вьетнама То Ламом, а также коллегами из Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами