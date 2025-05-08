Китайские военные примут участие в параде на Красной площади

Путин: парадный расчет КНР примет участие в параде в День Победы

Парадный расчет КНР примет участие в параде на Красной площади в День Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

«Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — заявил российский лидер.

8 мая президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Москве посетят 29 зарубежных лидеров. При этом КНДР на параде Победы 9 Мая будет представлена на уровне посла.

Еще в ноябре 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил бойцов из КНДР на парад Победы 9 Мая.

Ранее МО Китая раскрыло условие начала войны из-за Тайваня.