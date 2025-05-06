Минфин РФ выступил против расширения льготной семейной ипотеки

Минфин: необходимости расширять льготную ипотеку на семьи с одним ребенком нет

Российский Минфин не видит необходимости в расширении льготной семейной ипотеки на семьи, в которых есть один ребенок в возрасте до 18 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

«Да, действительно, мы выступили против этого, потому что те обязательства, которые мы «набрали», они в условиях финансовых ограничений непростые для бюджета», — объяснил министр.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов предлагал распространить семейную ипотеку на семьи с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции.

22 апреля Объединенное кредитное бюро сообщило, что объем выдачи льготных жилищных кредитов в России в первом квартале 2025 года снизился на 37%.

Так, с января по март в РФ было оформлено 84,33 тысячи льготных жилищных кредитов на 466,41 млрд рублей, отметило агентство. За аналогичный период 2024 года было выдано 140,80 тысячи кредитов на 736,7 млрд рублей.

Отмечается, что средний размер льготного ипотечного кредита в марте составил 5,56 млн рублей.

Ранее Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки.