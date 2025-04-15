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Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки

Путин указал на необходимость навести порядок в сфере семейной ипотеки
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Александр Кряжев/РИА Новости

В России необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, сообщает РИА Новости.

По его словам, далеко не все граждане, семьи, у которых есть право на льготные ипотечные кредиты, решаются взять их.

«Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. И здесь необходимо навести, конечно, порядок», — сказал российский лидер.

10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко подчеркнул необходимость активной информационной работы с населением по разъяснению текущей ситуации на рынке недвижимости, включая вопросы ипотечного кредитования.

С 1 апреля в России расширили программу семейной ипотеки — ее распространили на вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме, не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Ранее были названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.

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