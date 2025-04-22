В России снизился объем выдачи льготной ипотеки

Объем выдачи льготных жилищных кредитов в России в первом квартале 2025 года снизился на 37%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

С января по март в РФ было оформлено 84,33 тысячи льготных жилищных кредитов на 466,41 млрд рублей, отметило агентство. За аналогичный период 2024 года было выдано 140,80 тысячи кредитов на 736,7 млрд рублей.

Средний размер льготного ипотечного кредита в марте составил 5,56 млн рублей.

15 апреля эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко заявил, что без программ льготного кредитования ипотечный рынок «сдуется». Застройщики сегодня заходят лишь в те города, где хорошо идет бизнес, жилье продается, отметил он. При этом раньше порядка 79–90% квартир в отдельных сегментах реализовывалось с помощью ипотеки. В льготных программах при этом закладывалась инвестиционная составляющая, так как они позволяли жителям крупных городов — Москвы, Петербурга — покупать небольшие квартиры в маленьких городах и затем их перепродавать, добавил эксперт.

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