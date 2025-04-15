В России предложили распространить семейную ипотеку еще на две категории граждан

Минниханов призвал распространить семейную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет

Семейную ипотеку нужно распространить на семьи с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов специальной военной операции. С таким предложением выступил глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, его слова приводит ТАСС.

«Просим рассмотреть [распространение] условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов СВО», — сказал он.

Президент России Владимир Путин во время этого же заседания заявил, что в РФ нужно навести порядок в сфере семейной ипотеки. По словам главы государства, далеко не все граждане, семьи, у которых есть право на льготные ипотечные кредиты, решаются взять их.

С 1 апреля в России расширили программу семейной ипотеки — ее распространили на вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Ранее были названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.