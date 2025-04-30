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Суд в Москве обязал Wintershall прекратить тяжбу на €7,5 млрд против России за границей

Суд в Москве обязал Wintershall остановить разбирательство против РФ за рубежом
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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление российской Генпрокуратуры и обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea и других ответчиков прекратить разбирательство против РФ в зарубежных судах. Соответствующая информация представлена в картотеке арбитражных дел.

Согласно решению инстанции, ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер к немецкой компании было удовлетворено. Wintershall Dea GmbH, юрфирма Aurelius Cotta, их руководители, представители, правопреемники, конечные бенефициары, ликвидаторы и уполномоченные ими агента, контрагенты; а также арбитры Шарль Понсэ, Хамид Гарави и Олуфунке Адекойя и Постоянная палата третейского суда должны приостановить все процедуры, которые способствуют продолжению арбитражного разбирательства корпорации против РФ. Иск о полном запрете столичный суд рассмотрит 26 мая.

Как отметила Генпрокуратура РФ, состав арбитров, которые должны рассматривать арбитражное разбирательство, исключают возможность независимого, беспристрастного, нейтрального и непредвзятого судебного процесса.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Wintershall Dea лишилась своих прав в компаниях, разрабатывающих Южно-Русское месторождение и участки ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В октябре 2024 года немецкая нефтегазовая корпорация начала два арбитражных разбирательства против РФ.

Причиной обращения в арбитраж стало нарушение Россией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Германией, а также по Энергетической хартии. Компания утверждает, что эти действия направлены на защиту ее правовой позиции и интересов акционеров в связи с экспроприацией российских активов. Генпрокуратура РФ подала иск к Wintershall Dea в апреле этого года. В иске содержится требование запретить проводить разбирательство по взысканию с РФ €7,5 млрд в пользу немецкой корпорации в третейском суде в Гааге.

Ранее Песков заявил, что в РФ не изымают активы иностранных инвесторов.

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