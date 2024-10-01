Немецкая нефтегазовая компания начала разбирательство против России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

По информации Wintershall Dea, причиной обращения в арбитраж стало нарушение Россией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Германией, а также по Энергетической хартии. Компания утверждает, что эти действия направлены на защиту ее правовой позиции и интересов акционеров в связи с экспроприацией российских активов.

Wintershall Dea является одной из крупнейших частных нефтегазовых компаний в Европе. Сфера ее деятельности охватывает Северную Европу, Россию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Северную Африку. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne, принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

До этого стало известно, что «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга на Carlsberg Breweries A/S, требуя взыскать 4,41 млрд рублей за долг и проценты. Конфликт обострился после передачи российских активов Carlsberg под управление Росимущества и расторжения лицензий на бренды.

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