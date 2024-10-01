Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкая нефтегазовая компания начала разбирательство против России

Немецкая Wintershall Dea начала два судебных процесса против РФ

close
Freepik.com

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

По информации Wintershall Dea, причиной обращения в арбитраж стало нарушение Россией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Германией, а также по Энергетической хартии. Компания утверждает, что эти действия направлены на защиту ее правовой позиции и интересов акционеров в связи с экспроприацией российских активов.

Wintershall Dea является одной из крупнейших частных нефтегазовых компаний в Европе. Сфера ее деятельности охватывает Северную Европу, Россию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Северную Африку. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne, принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

До этого стало известно, что «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга на Carlsberg Breweries A/S, требуя взыскать 4,41 млрд рублей за долг и проценты. Конфликт обострился после передачи российских активов Carlsberg под управление Росимущества и расторжения лицензий на бренды.

Ранее в РФ вновь оштрафовали Google за отказ удалить запрещенный контент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами