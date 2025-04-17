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Генпрокуратура РФ подала иск к германской Wintershall Dea

Генпрокуратура РФ подала иск к Wintershall Dea и трем международным арбитрам
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ответчиком также выступает юридическая фирма Aurelius Cotta, специализирующаяся на международном арбитраже. Среди ответчиков по иску выступают три физических лица, а среди третьих лиц — «Газпром», Министерство энергетики РФ и международный арбитраж в Гааге (PCA).

Отмечается, что заявление поступило в суд 16 апреля. Других подробностей не приводится.

В октябре 2024 года немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации.

По информации Wintershall Dea, причиной обращения в арбитраж стало нарушение Россией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Германией, а также по Энергетической хартии. Компания утверждает, что эти действия направлены на защиту ее правовой позиции и интересов акционеров в связи с экспроприацией российских активов.

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