Силуанов оценил ситуацию в мировой экономике

Мировая экономика находится в критической точке в данный момент. Об этом на совещании в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Глобальная экономика находится в критической точке. Прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону существенного понижения. Мы видим возросшие риски финансовой стабильности, нарастающее инфляционное давление и ослабление налогово-бюджетной дисциплины», — указано в заявлении Силуанова, распространенном на сессии.

Американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что экономические последствия импортных пошлин будут ощущаться в США еще некоторое время.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что США введут пошлину в 3521% на одну категорию товаров.