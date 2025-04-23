Трамп заявил, что последствия пошлин в США сохранятся в ближайшее время

Трамп: последствия пошлин будут еще некоторое время ощущаться в США

Экономические последствия импортных пошлин будут ощущаться в США еще некоторое время. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Во время общения с журналистами Трамп признал, что введение тарифов привело к переходному периоду в экономике. При этом он подчеркнул позитивную динамику на фондовых рынках и «хорошие отношения со всеми странами».

«Сейчас переходный период, он продлится еще некоторое время. Но дела со всеми странами идут хорошо», — сказал американский лидер.

До этого Дональд Трамп заявил, что многие мировые лидеры и предприниматели просят США снизить таможенные пошлины.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что США введут пошлину в 3521% на одну категорию товаров.