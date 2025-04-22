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США введут пошлину в 3521% на одну категорию товаров

Bloomberg: США введут пошлины в 3521% на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
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В США пошлина на импортные солнечные панели составит 3521%. Об этом пишет издание Bloomberg.

Такие пошлины будут введены в отношении батарей из четырех стран Юго-Восточной Азии: Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

По данным издания, введение столь суровых условий обусловлено расследованием, проведенным американской стороной. Из него следует, что производители в этих странах получали несправедливую выгоду от государственных субсидий и продавали свою продукцию в США по ценам ниже себестоимости.

Всего из этих стран в США в 2024 году завезли солнечного оборудования почти на $13 млрд.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее стало известно, почему Трамп приостановил ввод пошлин для десятков стран.

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