Путин призвал не увеличивать долю ветхого жилья в России

Президент России Владимир Путин заявил, что рост доли ветхого жилья в России ни в коем случае нельзя допускать, так же как и «сползание» от ветхого к аварийному. Его слова приводит ТАСС.

«Ни в коем случае нельзя допускать роста ветхого жилья и сползания от ветхого к аварийному», — заявил он.

По его словам, власти на местах должны своевременно заниматься ремонтом жилья, в ином случае «распутать накопившиеся сложности становится невозможно».

Глава государства добавил, что расселение людей из аварийного жилья — чрезвычайно важная работа и власти обязаны ее завершить.

15 апреля Путин поручил максимально разбюрократить отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительных работ. Также Путин заявил, что в сфере градостроительства не должно быть хаоса.

10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Ранее в России застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.