Путин назвал вопрос жилья «самым чувствительным» в жизни россиян

Путин: в РФ решат жилищные вопросы лучше, чем в СССР и в царские времена

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам российского лидера, вопросы жилья касаются жизни каждого гражданина и каждой семьи.

«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что для решения жилищного вопроса есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

В ходе этой же беседы глава государства призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями».

В конце марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотека станет выгоднее аренды.