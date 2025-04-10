Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал вопрос жилья «самым чувствительным» в жизни россиян

Путин: в РФ решат жилищные вопросы лучше, чем в СССР и в царские времена
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам российского лидера, вопросы жилья касаются жизни каждого гражданина и каждой семьи.

«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что для решения жилищного вопроса есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

В ходе этой же беседы глава государства призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями».

В конце марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотека станет выгоднее аренды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами