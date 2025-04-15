Путин призвал не допускать хаоса в градостроительстве

В сфере градостроительства не должно быть хаоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, передает сайт Кремля.

«Градостроительство — это особая вещь. То, чем мы занимаемся сегодня, остается на века. И здесь нельзя допустить никакой эклектики, если это специально не делается, конечно, никакого хаоса», — сказал российский лидер.

Помимо этого, Путин поручил максимально разбюрократить отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительных работ. Глава государства добавил, что также следует создать необходимые условия для того, чтобы строительная отрасль развивалась, несмотря на существующие финансовые ограничения.

До этого президент России заявил о наличии рисков торможения строительства жилья в стране. По его словам, в целом по стране уже свыше 2 тысяч проектов реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев.

10 апреля Путин во время встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко сказал, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Ранее в России застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья..