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Сирия столкнулась с нехваткой наличных денег

France 24: Сирия столкнулась с острой нехваткой наличных денег
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Shutterstock

Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств. Об этом сообщил телеканал France 24.

«Кризис ликвидности вынудил власти резко ограничить снятие наличных, в результате чего большая часть населения с трудом сводит концы с концами», — говорится в материале.

Частные пункты обмена валют намеренно сокращали денежные потоки в сирийских фунтах в период правления Башара Асада. Этими действиями они спровоцировали быстрые колебания на рынке валют, отмечание издание.

До этого стало известно, что бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией.

В марте сообщалось, что новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада.

Ранее Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в российские университеты.

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