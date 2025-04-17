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Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в российские университеты

Россотрудничество: приостановлен прием студентов из Сирии в вузы РФ
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Владимир Песня/РИА Новости

Россотрудничество поставило на паузу прием сирийских студентов в российские вузы в этом году из-за политической ситуации в стране. Об этом заявил замглавы агентства Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.

«К сожалению, в этом году не будет студентов из Сирии, но будут те, которые сейчас заканчивают один уровень образования и переходят на другой. Вот с этими студентами мы активно взаимодействуем и будем предоставлять квоту правительства»‎, — сказал он.

По его словам, пауза связана с политической ситуацией в стране и массой технических вопросов, в частности отсутствия загранпаспортов у сирийцев.

В ночь на 8 декабря прошлого года оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Временным лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа.

Ранее в Сирии предотвратили подготовку переворота.

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