IKEA зарегистрировала товарный знак в России

Шведская компания IKEA, покинувшая российский рынок в 2022 году, вновь зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает SHOT.

Заявка была на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года.

В 2024 году компания уже продлевала право на свой товарный знак до 2033 года.

Президент России Владимир Путин 14 апреля в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии трех лесопромышленных предприятий, включая новый завод компании «Слотекс», которая является владельцем одной из бывших фабрик IKEA.

В марте стало известно, что почти половина опрошенных россиян (46,2%) поддерживают возвращение западных брендов, которые покинули Россию с 2022 года. Большинство респондентов (42,3%) больше всего ждут возвращения компании IKEA.

13 марта Владимир Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Ранее Россию обвинили в причастности к поджогу магазина IKEA в Литве.