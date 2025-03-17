Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения бренд

Почти половина опрошенных россиян поддерживают возвращение западных брендов, которые покинули Россию с 2022 года, в то время как четверть респондентов выступают против. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.

Итоги опроса показали, что 46,2% россиян поддерживают возвращение зарубежных брендов, при этом большинство респондентов (42,3%) больше всего ждут возвращения IKEA. При этом 27,2% опрошенных выступают против допуска брендов из недружественных стран на российский рынок, считая, что это может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% респондентов заявили, что вопрос возврата брендов им безразличен. При этом 9,8% объяснили свою позицию тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, а 16,9% — тем, что вообще не покупают их продукцию.

Среди поддерживающих возвращение западных брендов 16,1% однозначно выступают за их присутствие на рынке, поскольку считают, что без них «жизнь стала хуже». Остальные 30,1% респондентов не считают этот вопрос принципиальным, но все же хотели бы их возвращения. Что касается конкретных брендов (респонденты могли выбирать несколько вариантов), то на втором месте после IKEA оказался Samsung с 39,8% голосов, за ним следуют Adidas (30,8%), Apple (29,2%), Nike (27,8%), Coca-Cola (25,9%), Toyota (25%), H&M (23,7%), Zara (21,9%), Volkswagen (20,9%), а также Audi и McDonald's, набравшие по 19,9%.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в свою очередь заявлял, что в России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом.

Ранее в ГД назвали «нереальным» возвращение иностранных компаний в замещенные отрасли.