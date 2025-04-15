Путин объяснил необходимость подавления инфляции

Путин: если инфляцию не подавить, то будут страдать все россияне

Правительство и Центральный банк России считают, что если инфляцию в стране не подавить, то страдать будут вся ее экономика и все граждане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, сообщает РИА Новости.

«Это просто такая логика решения экономических проблем», — добавил глава государства.

На этой неделе доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова высказала мнение, что уровень инфляции в России по итогам года, предположительно, составит порядка 9%, двузначного значения уже не будет.

9 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас Россия находится в самой трудной части пути по снижению инфляции.

За день до этого она сказала, что замедление инфляции в стране не останавливается. По ее словам, такие выводы аналитики ЦБ сделали на основании недельных данных по инфляции. Она назвала такой результат эффектом от высокой ключевой ставки.

Ранее в РФ заявили об ускорении недельных темпов инфляции.