Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько составит инфляция в 2025 году

Эксперт Прикладова: инфляция по итогам года составит порядка 9%
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Уровень инфляции в России по итогам года, предположительно, составит порядка 9%, двузначного значения уже не будет. Об этом заявила в интервью доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с РИА Новости.

По мнению Прикладовой, на инфляцию оказывает влияние ключевая ставка. Например, сейчас просел рынок электроники из-за снижения продаж. Эксперт предположила, что это произошло в связи с ограниченным кредитованием. С другой стороны, на инфляции в России будут сказываться и курс рубля. Если вдруг пошлины США будут еще долго действовать, то тогда можно предположить, что курс доллара превысит 100 рублей.

Вместе с тем, возможно и снижение цен по этой же причине.

«Если из-за действия тарифов часть потока товаров из других стран придет на рынок России, то это, возможно, увеличит конкуренцию и снизит цены», — сказала Прикладова.

Кроме того, доцент напомнила, что экономическая ситуация зависит в том числе от цен на нефть. По предположению Прикладовой, в случае обвала рынка снизятся котировки на нефть, что негативно скажется на российской экономике. Это приведет к обвалу рубля и увеличению уровня инфляции.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин предупредил, что инфляция в мае может достигнуть 15-20% в годовом выражении.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами