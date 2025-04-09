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Набиуллина оценила уровень инфляции в России

Набиуллина: Россия находится в самой трудной части пути по снижению инфляции
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Банк России/YouTube

В настоящий момент Россия находится в самой трудной части пути по снижению инфляции. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Полагаем, что в следующий год пойдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%. Почему важна умеренная инфляция? <...> Это умеренные ставки по кредитам, это основа долгосрочных инвестиций. И главное — это надежная защита доходов и сбережений граждан», — сказала глава ЦБ РФ.

Накануне Набиуллина заявила, что замедление инфляции в России не останавливается. По ее словам, такие выводы аналитики ЦБ сделали на основании недельных данных по инфляции. Она назвала такой результат эффектом от высокой ключевой ставки.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Ранее Набиуллина раскрыла данные по инфляции.

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