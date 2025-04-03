В РФ заявили об ускорении недельных темпов инфляции

Темпы роста инфляции с середины марта ускорились втрое. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в период с 25 по 31 марта темпы инфляции ускорились, уровень роста потребительских цен составил 0,20%. На прошлой неделе этот показатель составлял 0,12%.

Также увеличился среднесуточный рост цен. С начала 2025 года средний уровень роста цен на товары и услуги возрос на 2,61%.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что в Банке России прогнозируют, что инфляция приблизится к целевому уровню в 4% в I полугодии 2026 года.

ЦБ проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году.

Прогноз регулятора по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

2 апреля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что рекордный рост расходов федерального бюджета в январе — феврале стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в начале года.

Ранее экономист предупредила, что выплату пенсии могут приостановить.