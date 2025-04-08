Набиуллина раскрыла данные по инфляции

Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

По ее словам, такие выводы аналитики регулятора сделали на основании недельных данных по инфляции. Она назвала такой результат эффектом от высокой ключевой ставки.

Также Набиуллина заявила, что Банк России «очень переживает» из-за нахождения инфляции уже на протяжении четырех лет на уровне выше цели в 4%. Она оправдала такие данные тем, что в последние годы экономика России пережила много шоков.

Во второй половине марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что средняя ключевая ставка составит 18,4% в 2025 году. К концу 2025 года аналитик ожидает снижения ключевой ставки до 14%. По его оценке эксперта, годовая инфляция опустится с 10,2% до 6,3% к концу года.

Васильев подчеркнул, что геополитический фактор остается основным фактором неопределенности для прогноза. Аналитик пояснил, что, если будет реальный прогресс в переговорах РФ-США и снятие санкций, рубль может быть намного крепче текущих значений, инфляция — ниже, а снижение ключевой ставки пойти быстрее. В этом сценарии средняя ключевая ставка может составить около 17%, уточнил эксперт.

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