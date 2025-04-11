Более 15 стран предложили США заключить новые торговые договоры

Белый дом: более 15 стран направили США предложения по пошлинам

Свыше 15 государств уже направили Соединенным Штатам предложения о заключении новых торговых договоренностей. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Это весьма примечательно, поскольку прошло всего несколько дней», — отметила она.

По ее словам, это «очень хороший прогресс».

До этого возможный ущерб мировому ВВП от торговых войн Трампа оценили в $2 трлн.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США. 9 апреля Трамп приостановил действие пошлин США в отношении свыше 75 стран на 90 дней.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.