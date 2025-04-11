Оценен ущерб мировой экономике от пошлин Трампа

Торговые войны, вызванные агрессивной таможенной политикой президента США Дональда Трампа, в 2025 году могут обойтись мировой экономике минимум в $2 трлн. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с агентством РИА Новости.

По ее словам, если же действие высоких таможенных пошлин для большинства стран сохранится в долгосрочной перспективе (более года), ущерб может оказаться гораздо выше. Однако, как считает эксперт, «уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок».

На этой неделе «Финансы Mail» представили результаты исследования, согласно которым более трети (36%) россиян отнеслись с опасением к введению США новых пошлин на товары из 185 стран, ожидая роста цен и торговых войн. 38% опрошенных отнеслись к решению Штатов положительно, считая, что каждая страна имеет право защищать свой рынок. Еще 16% полагают, что это никак не повлияет на ситуацию в мире, а 10% затруднились с ответом.

Большинство опрошенных россиян (64%) внимательно следили за новостью, 34% что-то слышали о них, но не знают подробностей, и только 1% впервые узнали об этом.

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.