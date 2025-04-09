Возвращение иностранных компаний в РФ произойдет на определенных условиях

Минфин РФ подготовил проект со списком требований для иностранных компаний, которые хотят вернуться на российский рынок. Об этом РИА Новости сообщил замглавы министра финансов Иван Чебесков.

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим», — поделился деталями Чебесков.

Кроме того, он прокомментировал обсуждение решения о выходе нерезидентов из российских активов. По словам замглавы министра финансов, на данный момент сложно делать какие-то прогнозы, поскольку это распоряжение президента РФ Владимира Путина и дальнейшие решения зависят от его администрации.

В начале марта Владимир Путин заявил, что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на российский рынок. Глава государства подчеркнул, что никто их не выгонял из РФ и не закрывал двери, поэтому многие организации могут вернуться в любой момент, но с учетом сложившейся ситуации.

До этого депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина запретить западным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) и открыто называвшим РФ агрессором, возвращаться на российский рынок.

Ранее в ЦБ рассказали о контактах по возвращению иностранных компаний в Россию.