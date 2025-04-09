Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращение иностранных компаний в РФ произойдет на определенных условиях

Чебесков: Минфин разработал условия для возврата иностранного бизнеса в РФ
close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин РФ подготовил проект со списком требований для иностранных компаний, которые хотят вернуться на российский рынок. Об этом РИА Новости сообщил замглавы министра финансов Иван Чебесков.

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим», — поделился деталями Чебесков.

Кроме того, он прокомментировал обсуждение решения о выходе нерезидентов из российских активов. По словам замглавы министра финансов, на данный момент сложно делать какие-то прогнозы, поскольку это распоряжение президента РФ Владимира Путина и дальнейшие решения зависят от его администрации.

В начале марта Владимир Путин заявил, что Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на российский рынок. Глава государства подчеркнул, что никто их не выгонял из РФ и не закрывал двери, поэтому многие организации могут вернуться в любой момент, но с учетом сложившейся ситуации.

До этого депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина запретить западным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) и открыто называвшим РФ агрессором, возвращаться на российский рынок.

Ранее в ЦБ рассказали о контактах по возвращению иностранных компаний в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами