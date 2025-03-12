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В Госдуме хотят запретить возвращаться в Россию компаниям, финансировавшим ВСУ

Нечаев: нельзя допустить возврат в РФ компаний, спонсировавших ВСУ
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Александр Астафьев/РИА Новости

Западные компании, которые открыто финансировали Вооруженные силы Украины и называли РФ агрессором, должны быть лишены возможности вернуться на российский рынок. С таким предложением выступил лидер партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

«Примерно треть компаний ушли из России, предали своих покупателей, поувольняли сотрудников. Кто-то хлопнул дверью, кто-то тихонечко закрыл — по-разному, но дали понять, что с нами дела иметь не будут. А сегодня часть уже стучится, хочет вернуться. Мнение предпринимательского сообщества, что так просто быть не должно», — отметил Нечаев.

По его словам, среди этих компаний есть те, кто открыто давал деньги ВСУ на беспилотники и оружие. Нечаев подчеркнул, что они не нужны России «ни под каким видом», и призвал Мишустина закрыть для них рынок навсегда.

По прогнозам Kokoc Group, в 2025 году в РФ могут вернуться 350 зарубежных компаний, которые покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, несмотря на свое отсутствие в России в течение почти трех лет, многие из этих компаний сохранили свое влияние. При этом эксперты не исключают, что некоторым брендам придется столкнуться с серьезными проблемами при возвращении на рынок РФ и заново привлекать внимание покупателей.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.

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