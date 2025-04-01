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Глава МИД Германии заявила о новом пакете военной помощи Украине

Бербок: ФРГ выделит Украине еще более €11 млрд военной помощи до 2029 года
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Michael Ukas/Global Look Press

Германия выделит Украине еще более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно, в том числе €3 млрд в этом году, заявила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщается на сайте германского внешнеполитического ведомства.

Решение нынешних и будущих правящих партий о передаче украинской стороне средств является выражением твердой межпартийной солидарности и сплоченности, подчеркнула Бербок.

До этого сообщалось, что Великобритания выделила Украине £236,8 млн (около 25,6 млрд рублей) за 2024 — 2025 годы.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн.

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