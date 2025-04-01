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Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн

Шмыгаль: Киев планирует получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что Киев рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн на восстановление инфраструктуры страны.

«Украина и Европейский инвестиционный банк договорились о финансировании в размере €100 миллионов в рамках инструмента Ukraine Facility», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, данные средства будут направлены на восстановление водопроводов и канализаций. Также, по его словам, ожидается новый транш на такую же сумму для восстановления критической и социальной инфраструктуры.

28 марта руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования. Накануне Нидерланды обещали в этом году предоставить Украине военную помощь на сумму около €2 млрд, из которых 500 млн будут направлены на производство беспилотников.

Ранее МВФ дал прогноз по завершению конфликта на Украине.

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