Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что Киев рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн на восстановление инфраструктуры страны.

«Украина и Европейский инвестиционный банк договорились о финансировании в размере €100 миллионов в рамках инструмента Ukraine Facility», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, данные средства будут направлены на восстановление водопроводов и канализаций. Также, по его словам, ожидается новый транш на такую же сумму для восстановления критической и социальной инфраструктуры.

28 марта руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового транша финансовой помощи в размере $400 млн в рамках действующего с марта 2023 года механизма расширенного кредитования. Накануне Нидерланды обещали в этом году предоставить Украине военную помощь на сумму около €2 млрд, из которых 500 млн будут направлены на производство беспилотников.

Ранее МВФ дал прогноз по завершению конфликта на Украине.