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Украина получит €20 млн на беспилотники для разведки

Коалиция по поставкам дронов передаст Украине €20 млн на БПЛА для разведки
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Inna Varenytsia/Reuters

Страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников (ISR). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Деньги будут выделены из общего фонда помощи Украине. Отмечается, что поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

Так называемая «коалиция дронов» создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате «Рамштайн», идея была предложена Латвией. Объединение направлено на обеспечение Украины БПЛА, системами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления и технологиями для повышения наступательного потенциала страны. Рига и Лондон координируют работу инициативы, в которую входят 18 стран, включая Украину и ряд других государств Европы, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия.

20 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после завершения конфликта Украина должна иметь собственную сильную и боеспособную армию. Канцлер указал, что Европа должна продолжать поддерживать Киев и придерживаться позиции, что для республики возможен лишь справедливый мир.

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединится к коалиции по поставкам Киеву беспилотников.

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