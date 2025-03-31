DM: Британия выделила Украине £236,8 млн за два года

Великобритания выделила Украине £236,8 млн (около 25,6 млрд рублей) за 2024 — 2025 годы. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что Украина стала самым крупным получателем королевства.

«Крупнейшим национальным получателем помощи является Украина (£236,8 млн)... Это много миллиардов фунтов (стерлингов) военной помощи, которую мы предоставили Киеву», — пишет издание.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников.

Ранее в Британии оценили возможность отправки истребителей Typhoon на Украину.